Asil, “İzole” ile geri dönüyor!

İnsanların hayatları boyunca yaşadığı deneyimler, çevreyi algılamaları ve diğer insanların etkileriyle manipüle olup özlerinden uzaklaşmalarına dem vuran şarkı, diğer yandan insanların her şeyden izole olup kendilerini yenileyerek kurtulabileceklerini hatırlatıyor.Yaptığı her çalışmayla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Asil, “Önemli olan dış etkenlerden etkilenmeden, çeşitli süreçlerden geçip kendini yenileyerek ve kendini dinleyerek asıl istediğini bulması” diyor.Said Ateş yönetmenliğinde çekilen klibiyle de şarkının enerjisini dinleyiciye aktaran sanatçı, Doğukan Gencer ve Ahmet Ermiş’le yaptığı koreografiyle de ilgi çekecek.Asil’in yeni teklisi “İzole” bugün tüm platformlarda dinleyiciyle buluşurken, klibi de AsilVevo kanalında yayında.