Asil "Yalan Olamaz" ile geliyor!

Sözü Asil'e ait olan şarkının müziği Asil & Can Vatansever imzası taşırken, düzenlemesi Can Vatansever tarafından yapıldı. Yalan Olamaz’ın klibinin yönetmen koltuğunda ise Cem Kılıç oturuyor.Asil – Yalan Olamaz bugün tüm dijital platformlarda yayına çıktı.