Asil "Yalan Olamaz" ile geliyor!

Tahribad-ı İsyan grubunun kurucularından Asil, arabesk melodileri trap altyapısıyla birleştiği yeni şarkısı "Yalan Olamaz" ile dinleyicilerin karşısına çıkıyor. Sulukule’nin parlayan yıldızlarından Asil’in "Yalan Olamaz’’ şarkısında, yaşanmış bir ilişkinin çözümlemesi ile ilişkiyi devam ettirmek isteyen tarafın çabaları işleniyor.

21.02.2020 11:11 Kültür-Sanat

Asil "Yalan Olamaz" ile geliyor! Sözü Asil'e ait olan şarkının müziği Asil & Can Vatansever imzası taşırken, düzenlemesi Can Vatansever tarafından yapıldı. Yalan Olamaz’ın klibinin yönetmen koltuğunda ise Cem Kılıç oturuyor.

Asil – Yalan Olamaz bugün tüm dijital platformlarda yayına çıktı.

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