Asil'den 10 şarkılık yeni albüm

“Tek bir konsept üzerinden bir albüm sunma fikrindense aslında farklı stillerin bir araya geldiği özel bir iş ortaya koymak istedim” diyor Asil, “Albüm sürecinde çalıştığım herkes, kendi stiliyle var oldu bu albümde. Zaten biraz da bu tavır nedeniyle Raksgele oldu adı. İdealler, acı, özlem, eğlence… Bir insanın yaşayabildiği, hissettiği tüm duygulara hizmet eden bir albüm bu. Çünkü hepsine kulak verdim.”Asil’in daha önce tekli olarak yayınlayarak albümle ilgili sinyallerini verdiği İzole, Beni Vur ve Tut şarkılarının da dahil olduğu albümde Flaşlar, Angarya, Zen-G ile feat yaptığı Bana Bi’şey Olmaz, Doldur, Maria, Spiker-İzzy-Emre Önceğiz’le bir araya geldiği Vah Vah ve Discoslang ise ilk kez dinleyiciyle buluşacak albümün yeni şarkıları.