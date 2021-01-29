Kendi özünde aslında bir buhranı anlatan “Beni Vur”, klip hikayesiyle de dikkatleri üzerine çekecek. Asil’in kendi hayatından bölümlerin de yer aldığı hikaye aslında günümüz acı gerçekliğinin bir aynası. Şiddet, ilgisizlik, sevgisizlik… Ailesine sahip çıkamayanların, aile içinde yaşanan kötü deneyimlerin bir yansıması olarak karşımıza çıkan hikayenin insanlarda bir yerlere dokunmasını umut ettiğini söyleyen Asil, “Niyetimiz, klibi izleyenlerin ne kadar yanlış yaptıklarını fark etmeleri. Yaşadığımız hayatlar, çevremizde olup bitenler… İstediğimiz bir yüzleşme”
Asil’in “Beni Vur” şarkısı, Said Ateş yönetmenliğinde çekilen klibiyle birlikte bugün tüm dijital platformlarda yayında.
Asil’den dikkat çekecek yeni şarkı: “Beni Vur”
Yaptığı her çalışmayla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Asil, bu kez kariyerinde çok özel bir yere sahip olan “Beni Vur” ile dinleyici karşısına çıktı. Sony Music etiketiyle bugün dinleyiciyle buluşan “Beni Vur”un sözleri Asil’e, müziği Burak Alkın’a, düzenlemesi ise Asil ve Murat Çekem’e ait.
29.01.2021 12:38 Kültür-Sanat