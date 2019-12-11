Aşırı üşüyenler dikkat! Üşümenizin sebebi...

Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, sıcaklıkların oldukça düştüğü dönemlerde ne kadar sıkı giyinirse giyinsin üşüyenler için “Sadece soğuk yüzünden üşümüyor olabilirler” dedi.Buyrukçu, “Örneğin kişinin kan şekeri düzeyi 50 mg/dl veya altına ise hipoglisemi söz konusudur ve düşük kan şekerinin belirtilerinden biri kişinin özellikle kışın bir türlü ısınamamasıdır. Türkiye’de bugün her 100 yetişkinden 5’inde görülen hipoglisemi, gerekli tedbirler alınmadığı takdirde uzun vadede bazı hastalarda diyabete yol açmaktadır.” dedi.Üşümeye neden olan hastalıklardan bir diğerinin anemi olduğunu söyleyen Buyrukçu, “Daha çok kadınlarda görülen ve toplumun genelini etkileyen anemi, sadece üşümeye neden olmaz; halsizlik, yorgunluk, nefes nefese kalma, baş dönmesi, göz kararması, baş ağrısı ve depresyona, tedavi edilmediği takdirde de mide ve bağırsak kanseri başta olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkarır.” dedi.Kışın fazla üşüyenlerin tiroidlerine baktırması gerektiğini söyleyen Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, “Yanısıra kabızlık, kontrolsüz kilo alımı gibi yaşam kalitesini düşüren sıkıntılarla karşı karşıya kalır. Fazla üşüyorsanız mutlaka tiroidlerinize baktırın” dedi.