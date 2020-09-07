Aşk 102 setinde 3. vaka! İpek Filiz Yazıcı corona virüsüne yakalandı!

Ay Yapım'ın Netflix için çektiği Aşk 102 dizisinin setinde koronavirüs şoku yaşanmaya devam ediyor. Alina Boz ve Kubilay Aka'nın ardından İpek Filiz Yazıcı'nın da testinin pozitif çıktığı ortaya çıktı.Aşk 102'nin yanı sıra Yeni Hayat dizisinde de rol alan genç oyuncunun corona olduğunun anlaşılmasının ardından Yeni Hayat dizisinin setine de ara verildi. Tüm oyunculara test yapılacak.Aşk 102'nin seti daha önce durdurulmuştu.