Aşk bitti mi? Hadise'den şaşırtan hamle!

Instagram hesabından sadece sevgilisi Kaan Yıldırım'ı takip eden Hadise'den şok bir hamle geldi. Güzel şarkıcı sevgilisini takipten çıkardı ve Hadise'nin takipçisi sayısı yeniden sıfıra düştü.Hadise'nin bu hamlesi sonrası "Aşk bitti" yorumları yapılmaya başladı. İkilinin ayrılık nedeni ise merak konusu oldu.Çift daha önce de bir kez ilişkilerini sonlandırmıştı. O dönem Hadise "Ben bitirdim" açıklamasını yapmıştı. Fakat ayrılığa daha fazla dayanamayan ikili kısa bir süre sonra barışmışlardı.