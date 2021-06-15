Instagram hesabından sadece sevgilisi Kaan Yıldırım'ı takip eden Hadise'den şok bir hamle geldi. Güzel şarkıcı sevgilisini takipten çıkardı ve Hadise'nin takipçisi sayısı yeniden sıfıra düştü.
AŞK BİTTİ!
Hadise'nin bu hamlesi sonrası "Aşk bitti" yorumları yapılmaya başladı. İkilinin ayrılık nedeni ise merak konusu oldu.
DAHA ÖNCE DE AYRILMIŞLARDI!
Çift daha önce de bir kez ilişkilerini sonlandırmıştı. O dönem Hadise "Ben bitirdim" açıklamasını yapmıştı. Fakat ayrılığa daha fazla dayanamayan ikili kısa bir süre sonra barışmışlardı.
Aşk bitti mi? Hadise'den şaşırtan hamle!
Hadise-Kaan Yıldırım aşkı bitti. Ünlü şarkıcı, oyuncu sevgilisini takipten çıkardı.
15.06.2021 19:40 Magazin