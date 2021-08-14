Yaklaşık 1 ay önce ilişkilerini ilan eden oyuncular Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İki isim sosyal medya hesaplarından birbirlerinin fotoğraflarını kaldırdı ve birbirlerini takipten çıktılar.
Birbirlerini takipten de çıkan ikilinin bu hamlesi 'ayrılık' dedikodularını alevlendirdi. Taraflar, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
Aşk bitti mi? Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur birbirlerini sildi!
Geçtiğimiz haftalarda sürpriz birlikteliklerini duyuran Müjde Uzman-Oğuzhan Uğur çifti, sosyal medyada birbirlerini takipten çıktı. İkilinin birbirlerine ait fotoğrafları da profillerinden kaldırması 'ayrılık' iddialarını güçlendirdi
14.08.2021 18:31 Magazin