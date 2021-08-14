Aşk bitti mi? Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur birbirlerini sildi!

Yaklaşık 1 ay önce ilişkilerini ilan eden oyuncular Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İki isim sosyal medya hesaplarından birbirlerinin fotoğraflarını kaldırdı ve birbirlerini takipten çıktılar.Birbirlerini takipten de çıkan ikilinin bu hamlesi 'ayrılık' dedikodularını alevlendirdi. Taraflar, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.