'Aşk-ı Memnu' efsanesi geri dönüyor!

Bir döneme damga vuran Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde yer aldığı 'Aşk-ı Memnu' dizisin yayınlanan tekrarları da reyting rekorları kırmıştı. Dizi bir kez daha ekrana gelecek. Koronavirüs nedeniyle ev karantinasında olan insanlar Kanal D'ye Aşk-ı Memnu'nun yeniden ekrana gelmesi yönünde istekte bulunmuştu. Kanal yönetimi bu çağrıya kulak verdi ve Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 10.45'te Aşk-ı Memnu, Kanal D'de ekrana gelecek.