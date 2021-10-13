Aşk-ı Memnu'dan 11 yıl sonra bir ilk! Kıvanç Tatlıtuğ-Beren Saat aynı projede...

Aşk-ı Memnu dizisinin yıldızları Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in 11 yıl aradan sonra yeniden aynı dizide buluşacakları iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda başta olmak üzere pek çok kitabı televizyona uyarlanan Gülseren Budayıcıoğlu'nun Kral Kaybederse kitabı dizi oluyor. Kulislerde son konuşulan iddialara göre, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yeni sezonda bu dizi için bir araya gelecek.Yıllar sonra ilk kez beraber aynı projede yer alacak ikilinin Kral Kaybederse dizisinde hangi karakterleri canlandıracağı ise henüz belli değil.