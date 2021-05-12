Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden olan ve 11 yıl önce final yapsa da hala gündemde olmayı başaran fenomen dizi Aşk-ı Memnu'ya ait bir kare, dizinin set fotoğrafçısı Şinasi Serçe tarafından ilk kez paylaşıldı.
Yıllar sonra gelen ve Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Hazal Kaya dörtlüsünden oluşan fotoğraf, dizinin hayranları tarafından kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
İşte o kare:
Aşk-ı Memnu'dan 11 yıl sonra gelen fotoğraf...
2008-2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan ve halen tekrarları bile büyük ilgiyle izlenen 'Aşk-ı Memnu' dizisinin daha önce görülmemiş bir fotoğrafı, 11 yıl sonra paylaşıldı.
12.05.2021 18:19 Dizi Galeri