Aşk-ı Memnu'dan 11 yıl sonra gelen fotoğraf...

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden olan ve 11 yıl önce final yapsa da hala gündemde olmayı başaran fenomen dizi Aşk-ı Memnu'ya ait bir kare, dizinin set fotoğrafçısı Şinasi Serçe tarafından ilk kez paylaşıldı.Yıllar sonra gelen ve Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Hazal Kaya dörtlüsünden oluşan fotoğraf, dizinin hayranları tarafından kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.İşte o kare: