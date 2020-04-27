Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Set arkasını ilk kez anlattı!

* Sete ilk adım attığımda 11 yaşındaydım. Beni çok iyi karşıladılar. Harika bir ortamdı. Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Hazal Kaya, Selçuk Yöntem beni çok sahiplenmişti.* 'Aşk-ı Memnu' 10 yıl sürse izlenirdi. Ama romana bağlıydık. Tadında bıraktık. Hatıralarda güzel kaldı. Hâlâ bu kadar etkili olmasının bir nedeni de bu.* Sporla kas yapınca beni Behlül'e benzetmişler. 'Cemile protein tozumu getir, 'Matmazel bugün sırt çalışmam lazım' caps'lerine çok güldüm. Güzel esprilerdi. Bir baktım DM kutum bunlarla dolmuş.* Kıvanç abinin saçı kesilince çok dalga geçmiştim. Bana 'Sen gül, 2 bölüm sonra sen de kesiyorsun' deyince şaka yaptı sandım. Tam ergenlik zamanımdı. Saçım çok değerliydi. Okulda da popülerim. Senaryoyu bir okudum, şok geçirdim!Şöyle yazıyordu: Bülent saçlarını kesiyor 'Ne olur çekmeyelim' dedim. O sahnede ağlamam gerekiyordu. Saçlarım kesildiği için gerçekten gözyaşı döktüm. Şu an saçımın kısa olduğu sahneleri izleyemiyorum. Hemen geçiyorum.* Dizilerde ağlama sahnelerinin kurtarıcısı Vicks. Kulak çöpüyle gözlerinin altına dokundurursan onun buharıyla hüngür hüngür ağlamaya başlıyorsun. Bihter'in omzuna yaslanıp "Sana anne demek istiyorum" dediğim bir sahne var. Ağlayamadım. Vicks sürdüler, acıdan gözümü açamadım. Bu kez acıdan ağlamaya başladım.* Set ortamı için herkes 'Bir aile gibiydik' der, ama gerçekten bu set farklıydı. Çalışanlar ve oyuncular arasında güzel bağımız vardı. Samimiydi. Sivri ve kaprisli kimse yoktu. Sonra oynadığım dizilerde garip garip şeyler gördüm.* Normalde senaryo hafta başı gelirdi. Seyirci gibi biz de finalde ne olacak diye beklerdik. 'Final bölümü oyunculara verilmeyecek, sadece kendi sahnelerinizin yazıldığı bölümleri alacaksınız' diye haber geldi. Sıkı bir denetim vardı, kimse ağzını açmıyordu. Sonra setten bir kare sızdı. Bihter'in göğsünde kan olduğu sahneydi bu. O resim final yayınından önce yayıldı. Bihter'in öldüğünü öyle öğrendim.* Setin en disiplinlisi Nebahat Çehre'ydi. İnanılmaz dakikti. Kendi makyajını yapar, sete en önce o giderdi. Setin en tembeli Hazal Abla ile bendim. Çünkü çok küçüktük.* Geçen sene sahilden arabayla geçerken dizinin çekildiği yalının oraya kadar gittim. Önündeki banklarda oturmak istedim. Aradan 12 yıl geçmiş, insanlar hala yalının önünde fotoğraf çektiriyordu. Bir Arap turist beni tanır gibi oldu, kaçtım.(Kaynak: aksam.com.tr)