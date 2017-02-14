Aşk Laftan Anlamaz bitiyor

Show TV'de ekranlara gelen 'Aşk Laftan Anlamaz' dizisi de reytinglere yenik düştü.

Dizi - 14 Şubat 2017 14:19
Başrollerini Hande Erçel ve Burak Deniz'in paylaştığı Aşk Laftan Anlamaz dizisi final kararı aldı.

Bir kaç kez yayın günü değişen Aşk Laftan Anlamaz dizisi pazar günü ekranlara gelecek olan 31. bölümüyle ekranlarla veda edecek.

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