Aşk Laftan Anlamaz veda ediyor

Hande Erçel ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştıkları Aşk Laftan Anlamaz dizisi ekranlara veda ediyor.

Dizi - 19 Şubat 2017 17:30
“Aşk Laftan Anlamaz”ın final bölümünde;

Murat yaşanan tüm kötü olaylara rağmen mutludur. Yanında aşık olduğu kadınla beraber daha güçlü bir başlangıca imza atacaktır. Önlerinde “ Hayat” adını verdiği yepyeni bir markaları vardır şimdi. Diğer tarafta Hayat kocasından şimdi de başka bir sırrı saklamaktadır. Dünyanın en güzel sırrını söylemek için çok özel bir günü beklemektedir aslında. Ancak işler planlandığı gibi gitmez. Üstelik Sarte’de olaylar sarpa sarmakta, Doruk hayatının en zor günlerini yaşamaktadır. Annesi onu bir kez daha büyük bir hataya sürükleyecek ve bu hata Aslı, Cemil ve Tuval’in de yaşamlarını değiştirecektir. Bir aşk masalı sona doğru giderken herkesin hayatında derin izler bırakmaktadır. Ama her masalda olduğu gibi bu kez de gökten üç elma düşecek ve her elma sahibine sonsuz mutluluk getirecektir.

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