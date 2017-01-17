'Aşk Laftan Anlamaz'a sürpriz oyuncu!

Bülent Emrah Parlak, Aşk Laftan Anlamaz'da...

Dizi - 18 Ocak 2017 05:00
'Aşk Laftan Anlamaz'a sürpriz oyuncu!
Hande Erçel ile Burak Deniz'in başrollerinde yer aldığı 'Aşk Laftan Anlamaz' dizisine Bülent Emrah Parlak dahil oldu. Son olarak Ankara’nın Dikmeni ve Familya dizisinde rol alan oyuncu, Hande Erçel'in canlandırdığı Hayat karekterinin abisi rolünde diziye dahil olacak. Aşk Laftan Anlamaz, yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00’de Show TV’de.

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