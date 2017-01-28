Aşk Laftan Anlamaz'daki sürpriz misafir kim?

Dizi - 28 Ocak 2017 17:20

“Aşk Laftan Anlamaz”ın 28. bölümünde; Hayat ve Murat’ın herkesten uzakta geçirdiği balayı ve sonsuz mutluluğuna sürpriz bir ziyaretçi ile gölge düşer. Hayat, öğrendiği sırla Murat arasında sıkışacak, zorluklarla kazandığı mutluluğu kaybetmemek için var gücüyle savaşacaktır. Cemil’in beraberinde getirdiği yalan giderek büyümekte ve büyürken de bir aşkı peşinden sürüklemektedir. Tuval imkansız derken Cemil’in etkisine girmekten kaçamaz. Murat’sa annesine ilk kez bu kadar yakın olacak ve söylenmeyen her şey dile gelecektir.