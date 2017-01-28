Aşk Laftan Anlamaz'daki sürpriz misafir kim?

Yapımcılığını, Bi Yapım’ın üstlendiği, başrollerini; Hande Erçel ve Burak Deniz’in paylaştığı "Aşk Laftan Anlamaz" bu akşam saat 20.00’de yeni bölümü ile Show TV’de izleyicileriyle buluşacak.

Dizi - 28 Ocak 2017 17:20
Aşk Laftan Anlamaz'daki sürpriz misafir kim?
“Aşk Laftan Anlamaz”ın 28. bölümünde; Hayat ve Murat’ın herkesten uzakta geçirdiği balayı ve sonsuz mutluluğuna sürpriz bir ziyaretçi ile gölge düşer. Hayat, öğrendiği sırla Murat arasında sıkışacak, zorluklarla kazandığı mutluluğu kaybetmemek için var gücüyle savaşacaktır. Cemil’in beraberinde getirdiği yalan giderek büyümekte ve büyürken de bir aşkı peşinden sürüklemektedir. Tuval imkansız derken Cemil’in etkisine girmekten kaçamaz. Murat’sa annesine ilk kez bu kadar yakın olacak ve söylenmeyen her şey dile gelecektir.



YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

DİZİ HABERLERİ

  • Yeni tanıtım: Davut, sarp'ın peşinde
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Türk dizilerine ödül yağmuru!
  • Aşk ve Mavi'de sürpriz nikah
  • EDHO'ya toplu kutlama!
  • Perşembe'nin galibi Vatanım Sensin
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Cesur ve Güzel'de nikah var
  • Celal Baba'dan Sarp'a zor görev!
  • Gökçe Bahadır dönüyor!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Şükrü Özyıldız'ın yeni imajı Çağatay Ulusoy'a benzetildi!
  • Seren Serengil'den Engin Akyürek'e: "Aşkım"
  • Arda Turan eleştirilere yanıt verdi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Çağatay Ulusoy, Medcezir'i unutmadı
  • Mustafa Ceceli'nin yanındaki gizemli kadın kimdi?
  • Boşanma davasında sürpriz sonuç
  • Didem Soydan neden otele yerleşti?
Şükrü Özyıldız'ın yeni imajı Çağatay Ulusoy'a benzetildi!

EN POPÜLER HABERLER

  • Aşk Laftan Anlamaz'daki sürpriz misafir kim?
  • Murat Boz'un annesi yoğun bakımda
  • Sinan Akçıl'dan sağlık durumu açıklaması!
  • İçerde 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
  • Hülya Avşar: Kıvanç gibi kocam olsa kıskanırım
  • Kendall Jenner kırmızı halıda fazla cesur!
  • Aslıhan Doğan, Arda dövmesini sildirdi
  • Dava sonrası duygusal paylaşım
Aşk Laftan Anlamaz'daki sürpriz misafir kim?