'Aşk Laftan Anlamaz'ın günü bir kez daha değişti!

Dizi - 08 Şubat 2017 12:50

Show TV'nin keyifli senaryosu ve oyuncu kadrosuyla ilgiyle takip edilen dizisi "Aşk Laftan Anlamaz"ın geçen hafta ekrana gelen 29. bölümünde; Murat hayatının en büyük acısıyla, annesinin ölümüyle yüz yüze kaldı. Murat’ın arkasından oynanan oyunda Derya’nın da parmağının olması başka soruları da beraberinde getirdi. Hayat Murat'ın Sarsılmaz olup olmadığı ile ilgili DNA testi yaptıracağını, Emre'ye Murat'a hiçbir şey söylememesini söyledi. Emre Hayat'a teklifini kabul ederse Murat'a hiçbir şey söylemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Hayat önce Emre'ye silah çekti daha sonra kendi başına dayadı ve tetiği çekti. Silah boştu. Bunu gören Emre, Derya'yı aradı ve vazgeçtiğini söyledi. Derya ise Emre'yi ortadan kaldırmayı planlamıştı. Heyecanın eksik olmadığı bölümde, Emre ile Hayat buluştuklarında Murat'ın arkalarında olduğu anlarda Emre'nin frenler tutmuyor demesi üzerine Murat'ın arabanın önüne geçtiği ve kaza ile biten sahne izleyenleri ekran başına kilitledi.Yapımcılığını Bi Yapım'ın yaptığı başrollerini yeni sezonun dikkat çeken isimlerinden Hande Erçel ve Burak Deniz'in paylaştığı, senaryosunu ise Makbule Kosif, Eda Tezcan ve Kurtuluş Balekoğlu’nun yazdığı, yönetmenliğini Müge Uğurlar’ın yaptığı "Aşk Laftan Anlamaz" yeni bölümüyle pazar günü saat 20.00'de Show TV'de.