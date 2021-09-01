"Aşk Mantık İntikam" bitiyor mu? Burcu Özberk'ten açıklama...

Burcu Özberk, rol aldığı "Aşk Mantık İntikam"ın yayından kaldırılacağı ve reytinglerinin düşük olduğu iddialarına sosyal medyadan paylaştığı video ile cevap verd. "Aşk Mantık İntikam"ın yeni sezonda da devam edeceğini belirten güzel oyuncu, yaz ekranının iyi reyting alan yapımlarından biri olduklarını söyledi.İşte Burcu Özberk'in o açıklamaları: