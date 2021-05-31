Aşk Mantık İntikam için geri sayım başladı!

Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel’in yer aldığı dizide ayrıca Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı isimler de rol alıyor.Çekimleri son hız devam eden ve mottosu: “Bitti dediğimizde biter mi sahiden aşk? Yoksa ikinci bir şansı hak eder mi?” olan dizinin ilk tanıtımı da yayınlandı.