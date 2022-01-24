Aşk Mantık İntikam kadrosuna sürpriz isimler katılmaya devam ediyor!

Başrollerini Burcu Özberk ve İlhan Şen’in paylaştığı diziye Cem Belevi, Efe karakteriyle dahil oldu.Efe Sayanoğlu; kibar, iyi eğitimli, dünyayı gezmiş ve kadın ruhundan anlayan kültürlü bir adamdır. Esra’yı İngiltere’deyken tanımış; onun güzelliğinden, neşesinden ve doğallığından etkilenmiş olsa da Esra için yakın bir arkadaştan fazlası değildir. Yıllar sonra yolları kesişecek olan bu iki eski arkadaşın arasındaki uyum Ozan için rekabeti mi doğuracak?Renkli kadrosu ve sevilen hikayesiyle “Aşk Mantık İntikam”, her cuma saat 20.00’de FOX’ta.