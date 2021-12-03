"Aşk Mantık İntikam"a iki sürpriz isim katıldı!

Yapımcılığını No:9 Productions’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal’ın uyarladığı “Aşk Mantık İntikam” dizisi her cuma saat 20.00’de FOX izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.Başrollerini Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel’in paylaştığı diziye iki yeni çocuk oyuncu katılmaya hazırlanıyor.Bu akşam ekrana gelecek 24. bölüm itibarıyla Emir Güler; Atlas karakteriyle ve Melek Sözan; Ela karakteriyle diziye dahil olacak.Renkli kadrosu ve sevilen hikayesiyle“Aşk Mantık İntikam”, her cuma saat 20.00’de FOX’ta.