Başrollerini Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel’in paylaştığı diziye Sebahat Kumaş ve Elçin Atamgüç dahil olacak.
Sebahat Kumaş’ın hayat vereceği Rüya; güzel, akıllı bir genç kadındır ve Ozan’ın okuduğu üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği bölümünü birincilikle bitirmiştir. Ancak Rüya kısa sürede zengin olmak, sınıf atlamak istemektedir. Ozan’a büyük bir hayranlık besleyen Rüya; Ozan’ın asistanlığı için açılan iş ilanını gördüğünde doğru zamanın geldiğini anlayıp, Ozan’ın güvenini kazanmak için elinden ne geliyorsa yapacaktır…
Elçin Atamgüç ise Rüya’nın annesi Nilgün rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Nilgün; 50’li yaşlarında, oldukça zeki, kurnaz ve işgüzar bir kadındır. Nilgün’ün kızına Rüya ismini vermesinin sebebi; kendi gerçekleştiremediği hayallerini gerçekleştirecek tek kurtarıcı olmasıdır. Zengin olma hayalleriyle yanıp tutuşan Nilgün’ün tek hedefi kızının ona getireceği zenginliği yaşamaktır.
Renkli kadrosu ve sevilen hikayesiyle“Aşk Mantık İntikam”, her cuma saat 20.00’de FOX’ta.
Aşk Mantık İntikam'a iki sürpriz oyuncu katıldı!
Yapımcılığını No:9 Productions’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal’ın uyarladığı “Aşk Mantık İntikam” dizisine iki yeni isim katılmaya hazırlanıyor.
14.01.2022 11:53 Dizi Galeri