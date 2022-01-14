Aşk Mantık İntikam'a iki sürpriz oyuncu katıldı!

Başrollerini Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel’in paylaştığı diziye Sebahat Kumaş ve Elçin Atamgüç dahil olacak.Sebahat Kumaş’ın hayat vereceği Rüya; güzel, akıllı bir genç kadındır ve Ozan’ın okuduğu üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği bölümünü birincilikle bitirmiştir. Ancak Rüya kısa sürede zengin olmak, sınıf atlamak istemektedir. Ozan’a büyük bir hayranlık besleyen Rüya; Ozan’ın asistanlığı için açılan iş ilanını gördüğünde doğru zamanın geldiğini anlayıp, Ozan’ın güvenini kazanmak için elinden ne geliyorsa yapacaktır…Elçin Atamgüç ise Rüya’nın annesi Nilgün rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Nilgün; 50’li yaşlarında, oldukça zeki, kurnaz ve işgüzar bir kadındır. Nilgün’ün kızına Rüya ismini vermesinin sebebi; kendi gerçekleştiremediği hayallerini gerçekleştirecek tek kurtarıcı olmasıdır. Zengin olma hayalleriyle yanıp tutuşan Nilgün’ün tek hedefi kızının ona getireceği zenginliği yaşamaktır.Renkli kadrosu ve sevilen hikayesiyle“Aşk Mantık İntikam”, her cuma saat 20.00’de FOX’ta.