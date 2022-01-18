Aşk Mantık İntikam'ın kadrosuna yeni bir isim katıldı!

Başrollerini Burcu Özberk ve İlhan Şen’in paylaştığı diziye Erdem Şanlı, Barış karakteriyle dahil oldu.Barış, Rüya (Sebahat Kumaş)’nın mahalleden arkadaşı, hatta tek yakın arkadaşıdır. Ergenlikten beri Rüya onun sırdaşı olmuş, bir sürü olay atlatmışlardır. Rüya, başını soktuğu her türlü zor durumdan Barış sayesinde kurtulmuştur.Renkli kadrosu ve sevilen hikayesiyle“Aşk Mantık İntikam”, her cuma saat 20.00’de FOX’ta.