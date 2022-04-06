Aşk mı, tesadüf mü? Birce Akalay ve Sadettin Saran...

Bir süre önce yeni bir aşka yelken açtıkları yönünde haberler çıkan Birce Akalay ve Sadettin Saran, bu iddiaları, “Bir doğum günü yemeğini alıp, baş başa bir yemek haline getirmişler, asılsız haber” diyerek yalanlamışlardı. Ancak iki ismin sosyal medya paylaşımları yeniden kafaların karışmasına neden oldu.Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; hafta sonu tatili için Kaz Dağları’na giden Birce Akalay, yakın arkadaşı Dilara Karabay’la fotoğrafını paylaşarak, "Love" notunu düştü. Karabay’ın, Kaz Dağları’nda sosyetenin ve oyuncuların uğrak noktası olan bir oteli var.Ne tesadüf ki Sadettin Saran da aynı saatlerde bu otelden Dilara Karabay’la bir fotoğrafını paylaştı. İki ünlü ismin aynı hafta sonu, aynı otelde konaklaması dikkat çekti. Saran’ın buraya çok yakın bir yerde çiftlik evi var. Belki sadece yemeğe geldi. Ama belli ki Dilara Karabay, her ikisinin de ortak arkadaşı.