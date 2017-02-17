KENAN VE MURAT ARASINDAKİ DÜŞMANLIĞIN İÇİNDE KENDİNİ VAR ETMEYE ÇALIŞAN ZEYNEP’İN HİKAYESİ!
Zeynep... Eski İstanbul mahallelerinden birinde yaşayan Esen Ailesi’nin beş çocuğundan biri. Zeynep’e çocukluğundan beri aşık bir adam Murat ve İstanbul’un köklü ve zengin ailelerinden birinin genç varisi Kenan. Murat’ın evlilik teklifinden hemen sonra Kenan’la tanışan Zeynep bir yol ayrımındadır. Bir tarafta kendisini seven ama ona karşı büyük bir aşk hissetmediği Murat, diğer tarafta uzak durmak istese de çekimine karşı koyamadığı Kenan... Açık denizler ve güvenli limanlar arasında bir seçim yapmaya çalışan Zeynep, aşkı yeniden sorgulamaya başlar. Kenan ve Murat arasındaki düşmanlık giderek yükselirken arada kalan Zeynep olur. Aşk ve Gurur, Kenan ve Murat arasındaki düşmanlığın içinde kendini var etmeye çalışan Zeynep’in hikayesidir.
Jane Austin’in ölümünün 200. yıl dönümünde, “Aşk ve Gurur” adlı ölümsüz eseri televizyon dizisine uyarlandı. Yakında Show TV’de başlıyor.
'Aşk ve Gurur' dizisinde buluştular!
Yapımcılığını Limon Film / Hayri Aslan'ın yaptığı Show TV'nin heyecanla beklenen dizisi "Aşk ve Gurur"un ilk tanıtımı yayınlandı! Başrollerinde Mert Fırat, Damla Sönmez, Alper Saldıran, Tülin Özen, Ahmet Rıfat Şungar, Laçin Ceylan, Levent Ülgen ve Ayfer Dönmez'in yer aldığı dizinin yönetmeni ise Taner Akvardar.Dizi - 17 Şubat 2017 16:34
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