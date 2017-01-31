'Aşk ve Mavi' seti hayranların istilasına uğradı!

Cuma günlerinin sevilerek izlenen dizisi Aşk ve Mavi dizisinin seti hayranları tarafından basıldı.

Dizi - 31 Ocak 2017 12:00
'Aşk ve Mavi' seti hayranların istilasına uğradı!
Çekimleri Kapadokya’da devam eden Aşk ve Mavi dizisi yöre halkı tarafından büyük ilgiyle karşılanmıştı. Aşıklar beldesi olarak da anılan Kapadokya’nın eşsiz güzelliğini ekranlara taşıyan dizi sayesinde bölge turizm açısından eski gücüne kavuştu. Bölgeye gezi amacıyla gelen turistler çekim yapılan konağı ve Mavi’nin dükkânını ziyaret akınına uğratıyor.



Başrollerini Emrah ve Burcu Kıratlı’nın paylaştığı dizide Kenan Bal, Işıl Yücesoy gibi duayen isimlerin yanı sıra Birgül Ulusoy, Ayşegül Ünsal, Cüneyt Mete, Uğur Uzunel, Merve Erdoğan, Alayça Öztürk, Yıldız Ustabaş ve Gülderen Güler gibi yeni neslin başarılı isimleri rol alıyor.
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