Başrollerini Emrah ve Burcu Kıratlı’nın paylaştığı dizide Kenan Bal, Işıl Yücesoy gibi duayen isimlerin yanı sıra Birgül Ulusoy, Ayşegül Ünsal, Cüneyt Mete, Uğur Uzunel, Merve Erdoğan, Alayça Öztürk, Yıldız Ustabaş ve Gülderen Güler gibi yeni neslin başarılı isimleri rol alıyor.
'Aşk ve Mavi' seti hayranların istilasına uğradı!
Cuma günlerinin sevilerek izlenen dizisi Aşk ve Mavi dizisinin seti hayranları tarafından basıldı.Dizi - 31 Ocak 2017 12:00
Çekimleri Kapadokya’da devam eden Aşk ve Mavi dizisi yöre halkı tarafından büyük ilgiyle karşılanmıştı. Aşıklar beldesi olarak da anılan Kapadokya’nın eşsiz güzelliğini ekranlara taşıyan dizi sayesinde bölge turizm açısından eski gücüne kavuştu. Bölgeye gezi amacıyla gelen turistler çekim yapılan konağı ve Mavi’nin dükkânını ziyaret akınına uğratıyor.
Başrollerini Emrah ve Burcu Kıratlı’nın paylaştığı dizide Kenan Bal, Işıl Yücesoy gibi duayen isimlerin yanı sıra Birgül Ulusoy, Ayşegül Ünsal, Cüneyt Mete, Uğur Uzunel, Merve Erdoğan, Alayça Öztürk, Yıldız Ustabaş ve Gülderen Güler gibi yeni neslin başarılı isimleri rol alıyor.
Başrollerini Emrah ve Burcu Kıratlı’nın paylaştığı dizide Kenan Bal, Işıl Yücesoy gibi duayen isimlerin yanı sıra Birgül Ulusoy, Ayşegül Ünsal, Cüneyt Mete, Uğur Uzunel, Merve Erdoğan, Alayça Öztürk, Yıldız Ustabaş ve Gülderen Güler gibi yeni neslin başarılı isimleri rol alıyor.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Aşk ve Mavi, Burcu Kıratlı, Emrah
DİZİ HABERLERİ
- 'Çoban Yıldızı'nın çekimleri başladı!
- 'İçerde' zirveyi bırakmıyor!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- Bana Sevmeyi Anlat böyle veda edecek!
- 'Cesur ve Güzel'e hırsız şoku!
- 'İçerde' dengeler değişiyor!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- Nejat İşler futbolcuları için setlere dönüyor!
- 'Dayan Yüreğim'in yayın tarihi belli oldu!
- Paramparça'da Dilara hafızasını kaybediyor!