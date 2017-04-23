Aşk ve Mavi'de müzik şöleni

Atv'nin sevilen dizisi 'Aşk ve Mavi'nin başrol oyuncusu Emrah, dizinin bu haftaki bölümünde seyirciye müzik şöleni yaşattı.

Dizi - 23 Nisan 2017 14:30
Yayınlandığı günden beri izlenme rekorları kıran Aşk ve Mavi dizisinin bu haftaki bölüme Emrah'ın seslendirdiği Kırmızı Gül Demet Demet türküsü damga vurdu. Daha önceki bölümlerde de seslendirdiği türküyü bu bölümde tekrar seslendiren Emrah’ın söylediği türkü yoğun istek üzerine i Tunes’ta satışa çıktı. Yoğun ilgiyle karşılaşan türkü, seneler sonra Emrah hayranlarını duygulandırdı.

Sanatçının en sevilen şarkılarından biri olan Götür Beni Gittiğin Yere’de NTC Medya yapımcılığında i Tunes’ta satışa çıkmıştı.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Bu hareketi kafa karıştırdı!
  • Ünlü isimden şoke eden itiraf...
  • Canlı yayında skandal: 'Kuzenim' dedi, sevgilisi çıktı
  • Survivor yarışmacılarının sevgilileri ve eşleri
  • Tolga Çevik'in eşinden güldüren not

Bu hareketi kafa karıştırdı!

DİZİ HABERLERİ

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • 'Hangimiz Sevmedik'e bir usta daha!
  • Aşklarının arkasında durdular!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Türk Malı'na sürpriz oyuncu!
  • O Hayat Benim'den kötü haber!
  • Vatanım Sensin'de sürpriz haber!
  • Melek öldü, ortalık karıştı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Kara Sevda'da büyük sınav

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'tan radikal karar!
  • Sarp Apak ilk kez açıkladı!
  • Birce Akalay'ın 'Twitter' isyanı!
  • Murat Yıldırım, İmane Elbani'nin üstüne titriyor!
  • Düğün yeri ve tarihi netleşti!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Murat Yıldırım ve Özge Gürel'e tam destek!
  • Serhat Akın'ın eşi Eileen Akın paylaştı! Çocukları ile...
Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'tan radikal karar!