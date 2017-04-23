Sanatçının en sevilen şarkılarından biri olan Götür Beni Gittiğin Yere’de NTC Medya yapımcılığında i Tunes’ta satışa çıkmıştı.
Aşk ve Mavi'de müzik şöleni
Atv'nin sevilen dizisi 'Aşk ve Mavi'nin başrol oyuncusu Emrah, dizinin bu haftaki bölümünde seyirciye müzik şöleni yaşattı.Dizi - 23 Nisan 2017 14:30
Yayınlandığı günden beri izlenme rekorları kıran Aşk ve Mavi dizisinin bu haftaki bölüme Emrah'ın seslendirdiği Kırmızı Gül Demet Demet türküsü damga vurdu. Daha önceki bölümlerde de seslendirdiği türküyü bu bölümde tekrar seslendiren Emrah’ın söylediği türkü yoğun istek üzerine i Tunes’ta satışa çıktı. Yoğun ilgiyle karşılaşan türkü, seneler sonra Emrah hayranlarını duygulandırdı.
Sanatçının en sevilen şarkılarından biri olan Götür Beni Gittiğin Yere’de NTC Medya yapımcılığında i Tunes’ta satışa çıkmıştı.
Sanatçının en sevilen şarkılarından biri olan Götür Beni Gittiğin Yere’de NTC Medya yapımcılığında i Tunes’ta satışa çıkmıştı.
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