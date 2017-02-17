Aşk ve Mavi'de sırlar ortaya çıkıyor!
Emrah ve Burcu Kıratlı'nın başrollerini paylaştıkları "Aşk ve Mavi" dizisinin 15. bölümü bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında..
Dizi - 17 Şubat 2017 13:00
İŞTE YENİ BÖLÜMDE OLACAKLAR;
Safiye, kızı Sevda'nın kayınvalidesinden eziyet görmesine dayanamaz ve onları ayırmaya karar verir. Bu konuda Hasibe'den yardım ister.
Mavi ve Ali birbirlerine söyleyemedikleri şeyleri bir kâğıda döküp uçurumdan atmaya karar verirler.
Polis, Mahmut cinayeti ile ilgili Hasibe'yi köşeye sıkıştırır. Hasibe artık bir itirafta bulunmak zorundadır. O gecce eve gelen kişini adını verir.
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