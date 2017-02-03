Aşk ve Mavi'de sürpriz kutlama

Emrah ve Burcu Kıratlı'nın başrollerini paylaştıkları "Aşk ve Mavi" dizisinin 13. bölümü bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında..

Dizi - 03 Şubat 2017 15:09
Aşk ve Mavi'de sürpriz kutlama
İşte Aşk ve Mavi dizisinin 13. bölümünde olacaklar;

Ali, Mavi'nin halıları ile kaçakçılık yapan adamların peşine düşerken Cemal de tüm delilleri ortadan kaldırmak için seferber olur.

Geccekonduya dönen Hasibe, orada kalmaya niyetli değildir. Konağa geri dönmek için bir plan yapar. Yaptığı plan evde yaşayan herkes için kötü sonuçlar doğurur.

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