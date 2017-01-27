Aşk ve Mavi'de sürpriz nikah

Emrah ve Burcu Kıratlı'nın başrollerini paylaştıkları "Aşk ve Mavi" dizisinin 12. bölümü bu gecce saat 20.00'de Atv ekranlarında.

Dizi - 27 Ocak 2017 14:30
Aşk ve Mavi'de sürpriz nikah
Aşk ve Mavi'nin 12. bölümünde;

Göreçki ailesi soygun şokunu atlattıktan sonra Sevda'nın evde olmadığını fark eder. Her yerde kızı ararlar ama bulamazlar. Tek umut polisten gelecek bir haberdir. Polis, Sevda'yı nikâh dairesinde İlyas'la evlenmek üzere bulur. Göreçkiler, bu evliliği engellemek için seferber olurlar. Hasibe'nin Sevda'nın kaçması için yardım ettiğini öğrenen Refika ve Safiye deliye dönerler.

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Aşk ve Mavi'de sürpriz nikah