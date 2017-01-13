Burcu Kıratlı'nın canlandırdığı 'Mavi' ile yemeğe çıkan 'Ali', duygusal anların yaşandığı bu sahnede, babasının çok sevdiği türküyü söyleyerek izleyiciye müzik ziyafeti çekecek. Kapadokya'da çekimleri devam eden dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de atv ekranında olacak.
‘Aşk ve Mavi’de türkü ziyafeti!
Burcu Kıratlı ile Emrah'ın başrollerinde yer aldığı 'Aşk ve Mavi: Götür Beni Gittiğin Yere' dizisinde bugün türkü ziyafeti yaşanacak. Emrah uzun bir aradan sonra ilk kez dizi için türkü söyleyecek.Dizi - 13 Ocak 2017 10:04
Cuma akşamlarının en çok konuşulan dizisi 'Aşk ve Mavi: Götür Beni Gittiğin Yere'nin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde Emrah türkü söyleyecek. 'Kırmızı Gül Demet Demet' türküsünü seslendirecek Emrah 12 yıl aradan sonra ilk kez şarkı söyleyecek.
Burcu Kıratlı'nın canlandırdığı 'Mavi' ile yemeğe çıkan 'Ali', duygusal anların yaşandığı bu sahnede, babasının çok sevdiği türküyü söyleyerek izleyiciye müzik ziyafeti çekecek. Kapadokya'da çekimleri devam eden dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de atv ekranında olacak.
Burcu Kıratlı'nın canlandırdığı 'Mavi' ile yemeğe çıkan 'Ali', duygusal anların yaşandığı bu sahnede, babasının çok sevdiği türküyü söyleyerek izleyiciye müzik ziyafeti çekecek. Kapadokya'da çekimleri devam eden dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de atv ekranında olacak.
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