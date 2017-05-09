'Aşk ve Mavi'ye 3 ödül birden!

En prestijli ödüllere ev sahipliği yapan Altın Palmiye Ödül töreninde NTC Medya’ya 3 ödül birden.

Dizi - 09 Mayıs 2017 12:10
'Aşk ve Mavi'ye 3 ödül birden!
Başarısını her geçen gün artıran NTC Medya, ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Altın Palmiye Ödül töreninde 3 ödül kazanan yapım şirketi, en iyi drama dizisi ödülünü Aşk ve Mavi ile aldı.

Söz ve müziğini Emrah’ın yazdığı Aşk ve Mavi’nin müziği Götür Beni Gittiğin yere ile de yüzyılın şarkısı ödülünü alan NTC Medya bunun yanında en iyi yapım şirketi ödülünün de sahibi oldu. Aldığı ödüller ile taçlandırılmaya devam eden yapım şirketinin ödüllerini almak üzere geceye Emrah Erdoğan ve Burcu Kıratlı katıldı. Başarı meyvelerini aldıkları için mutlu olduklarını dile getiren oyuncular, “Böyle güzel bir ödüle layık görüldüğümüz için teşekkür ederiz. Başarımızı daha da geliştirmek için çalışacağız” dedi. Gecede NTC Medya Kurucusu Mehmet Yiğit Alp ve NTC Medya Genel Koordinatörü Nazlı Heptürk oyuncuları yalnız bırakmadı.


Başrollerini Emrah Erdoğan ve Burcu Kıratlı’nın paylaştığı dizi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizinin konusu ise Ali’nin Mavi’ye olan aşkını konu alıyor. NTC Medya Mehmet Yiğit Alp yapımcılığında yapılan dizide Kenan Bal, Işıl Yücesoy gibi duayen isimlerin yanı sıra Birgül Ulusoy, Ayşegül Ünsal, Cüneyt Mete, Uğur Uzunel, Alayça Öztürk, Selin Dumlugöl ve Gülderen Güler gibi yeni neslin başarılı isimleri rol alıyor.

NTC Medya yaptığı çalışmalar ile adından sıkça söz ettirmeye ve aldığı ödülleri büyütmeye devam edecek.

Aşk ve Mavi'ye 'Yılın En İyi Drama Dizisi' ödülü

Aşk ve Mavi'ye 'Yılın En İyi Drama Dizisi' ödülü



Aşk ve Mavi'de müzik şöleni

Aşk ve Mavi'de müzik şöleni



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