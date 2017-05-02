Dizi - 02 Mayıs 2017 23:40

ATV'de ekrana gelen "Aşk ve Mavi"ye bir ödül daha geldi.Engelsiz Yaşam Vakfı yılın en iyilerini ödüllendirdi. Geccede "Aşk ve Mavi"ye "Yılın En İyi Drama Dizisi" ödülü verildi. Ödül törenine dizinin oyuncuları Burcu Kıratlı ve Ayşegül Ünsal katıldı.Ödülü, ekip adına dizinin başrol oyuncusu Burcu Kıratlı aldı.