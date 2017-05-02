Aşk ve Mavi'ye 'Yılın En İyi Drama Dizisi' ödülü

"Aşk ve Mavi"ye bir ödül daha geldi. "Aşk ve Mavi", Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından "Yılın En İyi Drama Dizisi" ödülüne layık görüldü.

Dizi - 02 Mayıs 2017 23:40
Aşk ve Mavi'ye 'Yılın En İyi Drama Dizisi' ödülü
ATV'de ekrana gelen "Aşk ve Mavi"ye bir ödül daha geldi.

Engelsiz Yaşam Vakfı yılın en iyilerini ödüllendirdi. Geccede "Aşk ve Mavi"ye "Yılın En İyi Drama Dizisi" ödülü verildi. Ödül törenine dizinin oyuncuları Burcu Kıratlı ve Ayşegül Ünsal katıldı.

Ödülü, ekip adına dizinin başrol oyuncusu Burcu Kıratlı aldı.

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Bağlantılar: Aşk ve Mavi, ATV

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