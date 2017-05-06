Askerleri taşıyan zırhlı araç şarampole yuvarlandı: 11 asker yaralı

Şırnak'ın Cizre İlçesi yakınlarında bulunan Saklan Deresi'nde, askerleri taşıyan zırhlı aracının devrilmesi sonucu 11 asker yaralandı. Yaralı askerleri, yoldan geçen sivil araç sürücüleri hastaneye taşıdı.

Diğer Haberler - 06 Mayıs 2017 19:40
Askerleri taşıyan zırhlı araç şarampole yuvarlandı: 11 asker yaralı
Cizre ile İdil ilçeleri arasında bulunan Şerafettin Elçi Havalimanı’na korgo uçakları ile gelen özel eğitimli askerleri, 23’üncü Jandarmı Sınır Tümen Komutanlığı’na taşıyan zırhlı araç Cizre İlçesi’ne 2 kilometre uzaklıkta bulunan Saklan Deresi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle devrilerek, şarampole yuvarlandı.

Saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada yaralanan askerler, yoldan geçen sivil araç sürücüleri ve daha sonra olay yerine çağrılan ambulanslar ile Cizre Devlet Hastanesi’ne sevkedilerek, tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevkedilirken, hava alanından gelen ve askerleri taşıyan onlarca zırhlı araç da olağanüstü güvenlik önlemleri altında Cizre’den geçerek Şırnak’a gitmek üzere yollarına devam etti.

(DHA)
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