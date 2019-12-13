Aşkı hayatından uzak tutmak isteyenlere 10 tavsiye!

Herkes, hayatının bir döneminde aşktan uzak kalmak, kendi hayatına odaklanmak ister. Özellikle kötü biten bir ilişkinin sonrasında ya da kariyerinize odaklanmak istediğini bir zamanda aşktan uzak kalmak isteyebilirsiniz. İşte bunları uygulayarak aşktan kaçabilirsiniz...*Eski sevgilinizi unutun. Önceliğiniz geçmişi düşünmemek olsun.*Kendinize yeni hobiler bulun, güzel zaman geçirin ve kafanızı meşgul edin.*Romantik filmlerden uzak durun.*Kendi kendinizle zaman geçirin, kalabalık ortamla karşınıza birinin çıkma ihtimalini arttıracaktır.*Size sevgili bulmaya çalışan arkadaşlarınızdan uzak durun.*Duygusal şarkılar dinleyip canınızı sıkmayın.*Ailenizle daha çok vakit geçirin.*Yolda yürürken insanlarla göz teması kurmamaya çalışın, unutmayın ki göz teması aşka giden ilk adımdır.*Yalnızken gerçekleştirdiğiniz başarılarını hatırlayın.*Aşk ile ilgili hayaller kurmaktan vazgeçin.