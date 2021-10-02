Aşkım Kapışmak ve Timur Harzadın ile Kendine Dönüş Kampı

Davranış bilimleri uzmanı, yazar Aşkım Kapışmak ile Psikiyatri Doktoru Uzm. Dr. Timur Harzadın, “Kendine Dönüş Kampı”nı ilk kez ağustos ayında düzenlemiş, hem Türkiye hem de dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar uzmanlar eşliğinde gerçekleşen atölye ve etkinliklerle birbirinden keyifli 3 gün geçirmişti. Kapışmak ve Harzadın yoğun ilgi üzerine kampın ikincisini düzenliyor.İkinci “Kendine Dönüş Kampı”, “Yenilen, iyileş, dönüş” mottosuyla 1-2-3 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Katılımcılar, Aşkım Kapışmak ve Timur Harzadın’ın yanı sıra alanında uzman isimlerin doğanın tam kalbinde düzenleyeceği atölye ve eğitim çalışmalarıyla şehrin stresinden arınarak huzurlu bir yolculuğa çıkacak. Yeni arkadaşlıklar kurma imkanı da sunan kampın sonunda katılımcılara sertifika verilecek.