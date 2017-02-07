Aşkın mucizesini Sanda Spa'da hissedin

Gecce Kadın - 07 Şubat 2017 12:15

SANDA SPA, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde aşkın mucizesini Bamboo Miracle masajıyla kutluyor. Bu özel günde sevdiklerine sıra dışı bir armağan vermek isteyenler için muhteşem bir alternatif olan Bamboo Miracle masajı, negatif enerjiyi uzaklaştırmaya yardımcı olduğuna, şans getirdiğine inanılan farklı boydaki 11 bambu çubuğuyla uygulanıyor.Bamboo Miracle, vücudun farklı bölgelerine uygulanan baskılı dokunuşlarla başlıyor. Masaj, özel yağların cilde uygulanmasının ardından ısıtılmış bambuların senkronize hareketleriyle devam ediyor. Bambu çubuklarının topraklama etkisiyle vücuttaki negatif elektriğin atılmasına destek olan Bamboo Miracle, ciltte ipeksi bir yumuşaklık da sağlıyor. Bakım sonrasında dinlenme alanında ikram edilen zencefil çayı ise bağışıklık sistemini güçlendirici etkisiyle yenilenmeye yardımcı oluyor. Dileyen misafirler masaj öncesinde sauna, buhar odası, jakuzi gibi hizmetlerden de faydalanabiliyor.Bamboo Miracle masajı, SANDA SPA’nın çiftlere özel iki kişilik özel odalarında da uygulanabiliyor. Sevdiklerine bir saatlik tatil hediye etmek isteyenler Bamboo Miracle masajı ve diğer tüm bakımları SANDA SPA’lardan ve sandaspa.com adresinden satın alarak, SANDA SPA’nın şık tasarımlı çekleriyle armağan edebilir.“İyi hissettirme” misyonuyla faaliyet gösteren Hillside bünyesindeki SANDA SPA, Türkiye’nin ilk Spa zinciri olarak misafirlerine masajdan yüz ve vücut bakımına zengin alternatifler sunuyor. Balili ve Türk terapistler tarafından uygulanan bakımlar, Elemis ve Body Coffee ürünleri kullanılarak yapılıyor. Tüm SANDA SPA’larda ve Hillside City Club üyeliklerinde avantajlar sağlayan SANDA CARD uygulaması ise misafirlere özel sürpriz ve hediyeler sunuyor.