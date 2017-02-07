Aşkın mucizesini Sanda Spa'da hissedin

Sanda Spa, 14 Şubat’ta sevdikleri için iyi hissettirecek, özel bir hediye arayanları Bamboo Miracle masajını keşfetmeye çağırıyor. Şans getirdiğine inanılan bambu çubuklarıyla uygulanan Bamboo Miracle masajı, cilde ipeksi bir yumuşaklık katarken negatif enerjiyi uzaklaştırıp rahatlamaya da yardımcı oluyor.

Gecce Kadın - 07 Şubat 2017 12:15
Aşkın mucizesini Sanda Spa'da hissedin
SANDA SPA, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde aşkın mucizesini Bamboo Miracle masajıyla kutluyor. Bu özel günde sevdiklerine sıra dışı bir armağan vermek isteyenler için muhteşem bir alternatif olan Bamboo Miracle masajı, negatif enerjiyi uzaklaştırmaya yardımcı olduğuna, şans getirdiğine inanılan farklı boydaki 11 bambu çubuğuyla uygulanıyor.


Bamboo Miracle, vücudun farklı bölgelerine uygulanan baskılı dokunuşlarla başlıyor. Masaj, özel yağların cilde uygulanmasının ardından ısıtılmış bambuların senkronize hareketleriyle devam ediyor. Bambu çubuklarının topraklama etkisiyle vücuttaki negatif elektriğin atılmasına destek olan Bamboo Miracle, ciltte ipeksi bir yumuşaklık da sağlıyor. Bakım sonrasında dinlenme alanında ikram edilen zencefil çayı ise bağışıklık sistemini güçlendirici etkisiyle yenilenmeye yardımcı oluyor. Dileyen misafirler masaj öncesinde sauna, buhar odası, jakuzi gibi hizmetlerden de faydalanabiliyor.

Bamboo Miracle masajı, SANDA SPA’nın çiftlere özel iki kişilik özel odalarında da uygulanabiliyor. Sevdiklerine bir saatlik tatil hediye etmek isteyenler Bamboo Miracle masajı ve diğer tüm bakımları SANDA SPA’lardan ve sandaspa.com adresinden satın alarak, SANDA SPA’nın şık tasarımlı çekleriyle armağan edebilir.


Kendini özel hissetmek isteyenler için SANDA CARD

“İyi hissettirme” misyonuyla faaliyet gösteren Hillside bünyesindeki SANDA SPA, Türkiye’nin ilk Spa zinciri olarak misafirlerine masajdan yüz ve vücut bakımına zengin alternatifler sunuyor. Balili ve Türk terapistler tarafından uygulanan bakımlar, Elemis ve Body Coffee ürünleri kullanılarak yapılıyor. Tüm SANDA SPA’larda ve Hillside City Club üyeliklerinde avantajlar sağlayan SANDA CARD uygulaması ise misafirlere özel sürpriz ve hediyeler sunuyor.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

GECCE KADIN HABERLERİ

  • Aşkınızı test edin!
  • Kadın olmak!
  • Akıllı kadın, esprilidir!
  • Cildinize oksijen takviyesi yapın
  • Anne sütü en etkili grip ilacı
  • İlişkiler karışık!
  • Gözden Irak Aşk!
  • Altın Değerinde Öğütler
  • Hamilelere kitap önerileri...
  • Bebeği iştahsız anneler...

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Helin, tükürdüğünü yaladı!
  • Tosic'in eşi Jelena Karleusa'dan Van Persie'ye ağır küfür
  • Farah Zeynep Abdullah'tan aşk ve kavga açıklaması
  • Alina Boz'a sevgilisi Burak Yörük'ten yardım...
  • Kerem Bürsin'i bunaltan ilgi
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • İstanbullu Gelin 1. bölüm 1. fragmanı
  • Serkan Uçar: Ece oğlumun soyadını asla alamaz!
Helin, tükürdüğünü yaladı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Sürpriz ikili; Mustafa Mert Koç ve Seray Kaya
  • 'Darbe' soruşturmasında karar!
  • 'Ben Söylerim'den kötü haber!
  • İpek Erdem isyan etti
  • Rüzgar Çetin'e muşta ile yaralama davası
  • Serkan Uçar: Ece oğlumun soyadını asla alamaz!
  • Balayına nereye gidecekler?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Sürpriz ikili; Mustafa Mert Koç ve Seray Kaya