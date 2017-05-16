Aşkın Nur Yengi, Haluk Bilginer'i yalanlamadı

Magazin - 16 Mayıs 2017 16:50

Eski eşi Haluk Bilginer ile tekrar barıştığı yönündeki haberlerle son olarak gündeme gelen sanatçı Aşkın Nur Yengi, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi.Girdiği mağazada uzun süre reyonları gezen Yengi, çıkışta muhabirlerden koşar adımlarla uzaklaşmaya çalıştı. “Haluk Bey ile barıştığınız doğru mu?" sorusu karşısında gülümseyerek "Bilmiyorum" cevabını verdi. Aşkın Nur Yengi'nin keyifli halleri dikkat çekti.