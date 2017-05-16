Aşkın Nur Yengi, Haluk Bilginer'i yalanlamadı

Ünlü sanatçı Aşkın Nur Yengi, eski eşi Haluk Bilginer ile barıştıklarına dair sorulara yanıtsız kalmadı.

Magazin - 16 Mayıs 2017 16:50
Aşkın Nur Yengi, Haluk Bilginer'i yalanlamadı
Eski eşi Haluk Bilginer ile tekrar barıştığı yönündeki haberlerle son olarak gündeme gelen sanatçı Aşkın Nur Yengi, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi.

Girdiği mağazada uzun süre reyonları gezen Yengi, çıkışta muhabirlerden koşar adımlarla uzaklaşmaya çalıştı. “Haluk Bey ile barıştığınız doğru mu?" sorusu karşısında gülümseyerek "Bilmiyorum" cevabını verdi. Aşkın Nur Yengi'nin keyifli halleri dikkat çekti.


Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer yeniden birlikte mi?
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