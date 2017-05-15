Altı yıl evli kalıp 2012'de boşanan Aşkın Nur Yengi-Haluk Bilginer çifti arasında sular yeniden ısınıyor.
İddiaya göre, kızları Nazlı'nın anne-babasıyla birlikte aynı evde yaşamak istemesi ikiliyi harekete geçirdi. Kızlarını kıramayan ikili, yeniden görüşmeye başladı.
Kızları için zaman zaman birlikte tatile çıkan ikilinin yeniden aynı evde yaşayabileceği konuşuluyor. Bu arada Zerrin Tekindor'la Bilginer'in gerçek ayrılık nedeninin de bu yakınlaşma olduğu söyleniyor.
Kaynak:sabah.com.tr
Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer yeniden birlikte mi?
2012 yılında boşanan Aşkın Nur Yengi-Haluk Bilginer çifti, kızları Nazlı'nın ısrarına dayanamayıp yeniden görüşmeye başladı. Zerrin Tekindor'un da bu yüzden Bilginer'den ayrıldığı konuşuluyor.Dedikodu - 15 Mayıs 2017 10:44
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