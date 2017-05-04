Aşkın Nur Yengi, önceki gün “Çağırma Lütfen” adlı şarkısına klip çekti.
Bir otoparkta dantel geccelikle kamera karşısına geçen Yengi, çekimde kullanılan arabanın yanında poz verirken “Tek rakibim James Bond” diye espri yaptı.
Şarkıcı, bikiniyle görüntülenme korkusu olup olmadığı sorusuna da aynı esprili üslupla yanıt verdi: “Bikinili çekip altına da ‘çok kilolu’ yazarlarsa, o sene Victoria’s Secret defilelerine çıkmam.”
Kaynak:hurriyet.com.tr
Aşkın Nur Yengi'den bikini itirafı!
Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi, önceki gün “Çağırma Lütfen” adlı şarkısına klip çekti.Magazin - 04 Mayıs 2017 13:47
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