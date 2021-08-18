"Aşkın Tarifi" için final kararı!

Kanal D'de ekrana gelen ve başrollerinde Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk’ün yer aldığı "Aşkın Tarifi" dizisi için final kararı alındı. Yazlık dizilerden biri olan "Aşkın Tarifi"nin 13. bölümde ekrana veda edeceği öğrenildi.Dizide ayrıca Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz gibi ünlü isimler de rol alıyordu.