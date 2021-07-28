Aşkın Tarifi'ne yeni kan!

Yazın başlayan diziler arasında iddialı bir ivme yakalayan Aşkın Tarifi, yayınlanan her bölümüyle daha da çok beğenilirken, yeni bölüm fragmanında Naz ile Fırat’ın yakınlaştığı sahneler izleyicide merak uyandırdı.Başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır yer alıyor.Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği Aşkın Tarifi dizisinin yönetmen koltuğuna Deniz Koloş otururken, projenin yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı yapıyor.