Aşkın Tarifi’nin Naz'ı Serra Arıtürk: "Çekimler sırasında mutfakta çok zaman geçiriyoruz"

Kanal D’nin, 07 Haziran Pazartesi günü izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan dizisi Aşkın Tarifi’nin başrol oyuncuları Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk çekim aralarında keyifli dakikalar geçiriyor. Kadir Doğulu’nun çok iyi bir partner olduğunu söyleyen Arıtürk; “Kadir ile kısa süredir tanışmamıza rağmen çok güzel bir uyum yakaladık. Sette bütün oyuncu arkadaşlarımızla eğlenceli anlar yaşıyoruz. Çekimler sırasında mutfakta çok zaman geçiriyoruz. Bazı zamanlar yemek kokuları bizi mest ediyor. Çoğu zaman Kadir ile aynı anda birbirimize bakıp acıktık deyip yemek yemeye başlıyoruz. Artık neredeyse metabolizmalarımız bile aynı çalışıyor” dedi.Aşkın Tarifi; Gaziantepli Fırat şefin, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk’a ders vermek isterken, gerçek aşk ile buluşmasını konu alıyor.Başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır yer alıyor.Yapımcılığını NTC Medya Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Deniz Koloş’un oturduğu, yaratıcı yapımcılığını ise Birsel Çıkıncı’nın yaptığı Aşkın Tarifi’nin senaryosunu Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme alıyor. Aşkın Tarifi’nin genel hikayesi şöyle;Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk’a dersini vermek ister. Fırat’ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır.Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk’a “aşk dersi” verebilecek mi? Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır?Aşkın Tarifi 07 Haziran Pazartesi günü Kanal D’de başlıyor....