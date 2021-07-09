Aşkın Tarifi’nin oyuncularından şarkılı kutlama!

Dizinin başrol oyuncuları Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk, Youtube tarafından sete gönderilen plaketi sosyal medyadan paylaştı. Sandalyeyi darbuka yapıp eğlenceli bir şekilde dizinin takipçilerine teşekkür eden Doğulu’ya Arıtürk, şarkı söyleyerek eşlik etti. Ekranın sevilen ikilisi; “Bizi takip eden ve destekleyen herkese çok teşekkürler. Bu plaket, 100 bin aboneye kısa sürede ulaştığımız için gönderildi. Şu anda yaklaşık 150 bin abonemiz var, bu daha başlangıç devamı yakında gelecek” dediler.İşte o görüntüler:Başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır yer alıyor.Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği Aşkın Tarifi dizisinin yönetmen koltuğuna Deniz Koloş otururken, projenin yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı yapıyor. Dizinin senaryosunu ise Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme alıyor.