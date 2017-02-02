Aşkınızı test edin!

Hayatınızın erkeğini bulmak hiç de kolay değil, bulanlar için nacizane tavsiyelerimize göz atmalısınız...

Gecce Kadın - 02 Şubat 2017 15:06

Hayalindeki adamı ancak rüyalarında görenlerden misiniz? Filmleri izleyip, futbol maçlarını takip edip de kendinize hayali kahramanlar mı yaratıyorsunuz? Umarız rüyalarınızın erkeğine kavuşabilirsiniz :)

Beyaz atlı prensine kavuşabilen veya elindekiyle yetinmeye çalışan kadınlardansanız tavsiyelerimiz sizler için...

Kabul ediyoruz; hayalinizdeki kişinin bir gün hayatınıza gireceğini düşünmek ve nasıl istiyorsanız size öyle davranacağına inanmak çok harika bir duygu! Fakat bence biraz realist olun. Böylece, aşkta gerçek başarıyı yakalayabilme şansınız daha yüksek olacaktır...

Mesela yeni sevgilinizle birlikte olmaya başladığınız ilk günlerde, karşınızdaki adam sizden çok hoşlandığını ve hayatı boyunca sizinle birlikte olmak istediğini söyleyebilir. Biliyoruz, söylediklerinin gerçek olmasını çok istiyorsunuz; ama sizce de boş sözlere inanmaktan vazgeçmenin zamanı artık gelmedi mi? Size direkt "Ona sakın inanmayın" diyemeyiz elbette! Ama aşkını teste tabi tutmanızı, davranışlarını gözlemlemenizi öneririz. Siz kendinizi geri çektiğinizde, peşinizden geliyor mu, yoksa pes edip yok mu oluyor? Peki ya, önceliği siz misiniz? Arkadaşlarıyla başka bir gün görüşebilecekken, sizinle buluşmak yerine, onları mı tercih ediyor? O zaman, bir kez daha düşünün. Tekrar tekrar testlere tabi tutun. İşte ancak o zaman gerçek aşktan emin olabilirsiniz.

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