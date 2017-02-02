Aşkınızı test edin!

Hayatınızın erkeğini bulmak hiç de kolay değil, bulanlar için nacizane tavsiyelerimize göz atmalısınız...

Gecce Kadın - 02 Şubat 2017 15:06
Aşkınızı test edin!
Hayalindeki adamı ancak rüyalarında görenlerden misiniz? Filmleri izleyip, futbol maçlarını takip edip de kendinize hayali kahramanlar mı yaratıyorsunuz? Umarız rüyalarınızın erkeğine kavuşabilirsiniz :)
Beyaz atlı prensine kavuşabilen veya elindekiyle yetinmeye çalışan kadınlardansanız tavsiyelerimiz sizler için...
Kabul ediyoruz; hayalinizdeki kişinin bir gün hayatınıza gireceğini düşünmek ve nasıl istiyorsanız size öyle davranacağına inanmak çok harika bir duygu! Fakat bence biraz realist olun. Böylece, aşkta gerçek başarıyı yakalayabilme şansınız daha yüksek olacaktır...
Mesela yeni sevgilinizle birlikte olmaya başladığınız ilk günlerde, karşınızdaki adam sizden çok hoşlandığını ve hayatı boyunca sizinle birlikte olmak istediğini söyleyebilir. Biliyoruz, söylediklerinin gerçek olmasını çok istiyorsunuz; ama sizce de boş sözlere inanmaktan vazgeçmenin zamanı artık gelmedi mi? Size direkt "Ona sakın inanmayın" diyemeyiz elbette! Ama aşkını teste tabi tutmanızı, davranışlarını gözlemlemenizi öneririz. Siz kendinizi geri çektiğinizde, peşinizden geliyor mu, yoksa pes edip yok mu oluyor? Peki ya, önceliği siz misiniz? Arkadaşlarıyla başka bir gün görüşebilecekken, sizinle buluşmak yerine, onları mı tercih ediyor? O zaman, bir kez daha düşünün. Tekrar tekrar testlere tabi tutun. İşte ancak o zaman gerçek aşktan emin olabilirsiniz.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: aşk, kadın

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

GECCE KADIN HABERLERİ

  • Kadın olmak!
  • Akıllı kadın, esprilidir!
  • Cildinize oksijen takviyesi yapın
  • Anne sütü en etkili grip ilacı
  • İlişkiler karışık!
  • Gözden Irak Aşk!
  • Altın Değerinde Öğütler
  • Hamilelere kitap önerileri...
  • Bebeği iştahsız anneler...
  • Adet çizelgesi hazırlayın!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Acun Ilıcalı, Adem Kılıççı'ya ne diyecek?
  • Seren Serengil izdivaçta kime talip oldu?
  • Adem, Survivor’dan diskalifiye edilecek mi?
  • Beyonce ikizlere hamile!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Mahsun Kırmızıgül'den sert yanıt
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Ünlüler bugün neler paylaştı?
Acun Ilıcalı, Adem Kılıççı'ya ne diyecek?

EN POPÜLER HABERLER

  • Instagram'da ünlüler - 02.02.2017
  • Cansu Dere set arasını böyle değerlendirdi!
  • Tarkan'dan 'çocukluk' fotoğrafı
  • Adem, Survivor’dan diskalifiye edilecek mi?
  • Tuğba Özerk ve Altan Nuh boşandı
  • 'O Hayat Benim'de Ezgi Asaroğlu seti terk etti
  • Demet Akalın'dan Işın Karaca'ya düğün hediyesi
  • Mahsun Kırmızıgül'den sert yanıt
Instagram'da ünlüler - 02.02.2017