"Aşktan Geriye Kalanlar" sergisi tekrar İstinyePark'ta

’ne özel olarak 3-19 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, Hırvat sanatçılar Olinka Vištica ve Dražen Grubišic’in küratörlüklerini yaptıkları sergide, her ülkeden toplanan “aşk hikayeleri ve yadigarları” sunuluyor. Müze, aşkın bitişine hüzünlü bir şekilde tanık etmek yerine aksine aşka, aşkın masumiyet ve yalınlığına, ümide ve çoğu zaman gülümseten detaylara adanıyor.Sergi kapsamında 5 Şubat Pazar günü 17.00’de gerçekleştirilecek olan “Unhappy Hour” konserinde Jehan Barbur, aşkı hissetmek isteyenlerin sesi olacak.Türkiye’de ilk kez 2010 yılında sadece İstinyePark’ta gerçekleşen, bağış rekoru kıran ve ziyaretçilerin büyük ilgi ve beğeniyle izlediği “Museum of Broken Relationships – Aşktan Geriye Kalanlar Müzesi”, 3-19 Şubat 2017 tarihleri arasında Ana Aktivite Alanı’nda tekrar açılıyor.Hırvatistan’da ilk kez açıldığı 2006 yılından bu yana Singapur’dan San Francisco’ya, Stockholm’den Cape Town’a kadar 28 ülkede 44 şehirde düzenlenen proje, ilk sergisinden bu yana tüm dünyayı dolaşarak gelişen inanılmaz koleksiyonla eski sevgililerden kalan “hikaye ve yadigarları” sergiliyor.Müze şimdi İstinyePark’ta, 7 yıl aradan sonra tekrar dünya duygusal tarihinin bir parçası olmak isteyenleri bekliyor. İstinyePark’ta sergilenecek olan eserler açıklaması ve ilişkinin hikayesi ile birlikte anonim olarak sergilenirken, bu objeler hikayelerine göre seçilerek müzeye kabul ediliyor.Türkiye'den de bağış yaparak serginin bir parçası olmak isteyenlerin 23 Ocak 2017 tarihine kadar www.asktangeriyekalanlar.com adresindeki bağış formunu doldurmaları yeterli olacak. Bağışlanan objeler, İstanbul’dan sonra serginin kalıcı koleksiyonu olarak dünyayı dolaşacak.“Museum of Broken Relationships - Aşktan Geriye Kalanlar Müzesi”, Hırvat sanatçılar Olinka Vištica ve Dražen Grubišic’in kendi ayrılıkları sonrasında “ilişkilerin yadigârlarını anlamlandıracak” bir sanat projesi olarak hayata geçti.İlişkilerin anlatılamayan hikayelerinin yer aldığı özgün konsepti ile dikkat çeken sergi, romantik ve dokunaklı mektuplardan, fotoğraf, oyuncak ayı ve kürklü bir kelepçe gibi hediyelere kadar her türlü objeyi içeriyor. Aşktan Geriye Kalanlar Müzesi’nde, fizyoterapistine âşık olan bir savaş gazisinin bağışladığı bir bacak protezi, sevgilisi tarafından ikna edilerek yaptırdığı ve ayrıldıktan sonra çıkarttırdığı silikon göğüs implantları, balta, pembe kürklü kelepçe, tost makinası gibi alışılmadık örnekler ve hikayeleri sergileniyor.Eserler açıklaması ya da arkasındaki ilişkinin hikayesi ile birlikte anonim olarak sergilenirken, bu objeler hikayelerine göre küratörler tarafından seçilerek müzeye kabul ediliyor. Aşktan Geriye Kalanlar Müzesi’ndeki bağışlar sadece biten aşk ilişkilerine ait değil; eşyalar kimi zaman parçalanan aileleri, ayrılmak zorunda kalınan vatanları da anlatıyor.Hayatın çok insani bir yanını gözler önüne seren Müze’de sergilenen her bireysel hikaye, ayrılık sonrası hayatın devam ettiğini gösterirken, bu tecrübenin insanı güçlendirmesine dikkat çekiyor. Müze, aşkın bitişine hüzünlü bir şekilde tanık etmek yerine aksine aşka, aşkın masumiyet ve yalınlığına, ümide ve çoğu zaman gülümseten detaylara adanıyor.Aşktan Geriye Kalanlar Sergisi kapsamında 5 Şubat Pazar günü 17.00’de İstinyePark ana etkinlik alanında kırık kalplere özel “Unhappy Hour” konseri verilecek. Buğulu sesi ile "Gidersen", "Leyla" "Neden" gibi şarkılara hayat veren Barbur, kalbi kırıkların sesi olacak.