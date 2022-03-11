Aslı Bekiroğlu, Çağrı Telkıvıran’la ayrılığı hakkında konuştu. Oyuncu, ilişki bittikten sonra Kubilay Aka ile görüntülenmiş, Telkıvıran da Biran Damla Yılmaz’la yeni bir aşka yelken açmıştı.
Önceki gün Arnavutköy’de görüntülenen Aslı Bekiroğlu, “ihanet” iddiası hakkında şöyle dedi: “Biz 1 ay önce ayrılmıştık. Bu bilinmediği için öyle düşünüldü. Tatlı tatlı, severek ayrıldık.”
Aslı Bekiroğlu aldatıldı mı? İlk kez konuştu...
Eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran'ın, Biran Damla Yılmaz'la basına yansıyan fotoğraflarının ardından Aslı Bekiroğlu'nun aldatıldığı iddiası sosyal medyada gündeme gelmişti. Oyuncu iddialara ilk kez yanıt verdi.
11.03.2022 11:42 Magazin