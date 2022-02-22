Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka aşk mı yaşıyor? Çağrı Telkıvıran'dan flaş hamle...

Maske Kimsin Sen'in jüri üyelerinden Doğu Demirkol'un yayınladığı bir videoda Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka el ele görüntülendi. İkilinin el ele görüntüleri ortalığı karıştırdı. Geçtiğimiz hafta Çağrı Telkıvıran ile hakkında çıkan ayrılık haberlerini "Her şey yolunda" diyerek yalanlayan Aslı Bekiroğlu'nun Kubilay Aka ile çekimlerde yakınlaştığı iddia edildi.Gözler Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Çağrı Telkıvıran’a çevrildi. Telkıvıran dün akşam sevgilisiyle olan fotoğraflarını silip, takipten çıktı.