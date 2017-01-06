Oyuncu Serkan Şenalp ile ‘Gülümse Yeter’ dizisinin 'Yasemin’i Aslı Bekiroğlu yeni bir aşka yelken açtı. Sevgililer, önceki gün Nişantaşı’ndaki bir kafede ilk kez objektiflere takıldı.
Yemeğin ardından, uzun süre sohbet edip, birbirlerine gülücükler atan ikiliden Bekiroğlu’nun sık sık Şenalp’in ellerini öpmesi gözlerden kaçmadı.
Çıkışta el ele tutuşarak yürüyen çift, muhabirlerin fotoğraflarını çektiğini görünce utangaç tavırlar sergiledi. Soruları yanıtsız bırakan sevgililerin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.
Sevgilisinden 12 yaş büyük olan Şenalp, 5 yıl önce kendisinden 12 yaş büyük Ece Uslu’yla birlikte olmuştu.
Kaynak:gazetevatan.com
Aslı Bekiroğlu, Serkan Şenalp'ı öpmeye doyamadı!
Aslı Bekiroğlu ve Serkan Şenalp, ilk kez el ele görüntülendi. Bir kafede oturan çiftten Bekiroğlu, sık sık sevgilisinin elini öperken objektiflere takıldı.Magazin - 06 Ocak 2017 15:19
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