Aslı Bekiroğlu, Serkan Şenalp'ı öpmeye doyamadı!

Aslı Bekiroğlu ve Serkan Şenalp, ilk kez el ele görüntülendi. Bir kafede oturan çiftten Bekiroğlu, sık sık sevgilisinin elini öperken objektiflere takıldı.

Magazin - 06 Ocak 2017 15:19
Aslı Bekiroğlu, Serkan Şenalp'ı öpmeye doyamadı!
Oyuncu Serkan Şenalp ile ‘Gülümse Yeter’ dizisinin 'Yasemin’i Aslı Bekiroğlu yeni bir aşka yelken açtı. Sevgililer, önceki gün Nişantaşı’ndaki bir kafede ilk kez objektiflere takıldı.

Yemeğin ardından, uzun süre sohbet edip, birbirlerine gülücükler atan ikiliden Bekiroğlu’nun sık sık Şenalp’in ellerini öpmesi gözlerden kaçmadı.

Çıkışta el ele tutuşarak yürüyen çift, muhabirlerin fotoğraflarını çektiğini görünce utangaç tavırlar sergiledi. Soruları yanıtsız bırakan sevgililerin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

Sevgilisinden 12 yaş büyük olan Şenalp, 5 yıl önce kendisinden 12 yaş büyük Ece Uslu’yla birlikte olmuştu.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak:gazetevatan.com
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • 4 yıllık sevgilisinden ayrıldı!
  • Şaşırtmaya devam ediyor!
  • Aşkı yeniden mi depreşti?
  • Terör ihbarı Demet'i korkuttu!
  • İkisini de karşısına aldı!
  • Kızı zannedilen kişi bakın kim çıktı?
  • Güne evlilik teklifi damga vurdu!
  • Demet Akalın fena patladı!
  • İzel'den aylar sonra haber var!
  • İlk görüntüler yayınlandı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
  • Demet Akalın, Şeyma Subaşına çattı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Murat Dalkılıç'tan eşi Merve Boluğur'a destek!
  • Engin Akyürek hayranları kızmasın ama...
  • İlk bölümü birlikte izlediler
  • Neslihan Atagül'ün dileği!
  • Roma’da aşk tazelediler!
Cesur ve Güzel 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

EN POPÜLER HABERLER

  • 4 yıllık sevgilisinden ayrıldı!
  • Haberi okuyan kadınlar çok kıskanacak?
  • Sürpriz gelişme: Arda, Aslıhan'a geri mi döndü?
  • Terör ihbarı Demet Akalın'ı korkuttu!
  • Yeşim'den hem Hülya'ya hem de Gülben'e salvo!
  • Kızı zannedilen kişi bakın kim çıktı?
  • Kısmetse Olur'a evlilik teklifi damga vurdu!
  • Engin Akyürek hayranları kızmasın ama...
4 yıllık sevgilisinden ayrıldı!