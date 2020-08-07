Posta gazetesinin haberine göre; sevgilisi Can Koçkan ile Çeşme'de deniz ve güneşin tadını çıkaran Aslı Bekiroğlu, “Nasıl bir aşıksınız?” sorusuna şu cevabı verdi:
"Sevgi arsızıyım, ilgisiz kalırsam canım sıkılıyor. Bazen hırçın, sevimli ya da küskün olabiliyorum. Can beni anlayışla karşılıyor. Yani o ideal sevgili."
Aslı Bekiroğlu: "Sevgi arsızıyım"
Oyuncu Aslı Bekiroğlu, bir süredir Can Koçkan ile aşk yaşıyor. Çeşme'de tatile çıkan çiftten Bekiroğlu, ilişkilerine dair samimi bir açıklamada bulundu.
07.08.2020 23:05 Magazin